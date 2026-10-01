Гривня різко зміцнилася до долара та євро 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, середній курс долара втратив 11 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу. Курс євро втратив 23 копійки у купівлі та 24 копійки у продажу.

Середній курс долара втратив 11 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,50−45,00 грн. Євро купують за 50,55 грн, а продають за 51,21 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,78−44,91, євро — 51,10−51,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65−44,69 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,53−50,56 грн.

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