У четвер, 1 жовтня, середній курс долара втратив 11 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу. Курс євро втратив 23 копійки у купівлі та 24 копійки у продажу.
1 жовтня 2026, 10:38
Гривня різко зміцнилася до долара та євро 1 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,50−45,00 грн. Євро купують за 50,55 грн, а продають за 51,21 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,78−44,91, євро — 51,10−51,39 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65−44,69 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,53−50,56 грн.
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Джерело: Мінфін
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