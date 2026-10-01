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1 жовтня 2026, 9:42

Перекази українців з-за кордону падають: за 8 місяців — мінус 7,5%

За січень-серпень 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну скоротився на 7,5% — до $4,91 млрд. Для порівняння, за сім місяців падіння становило 6,3%. Найбільше зниження припало на надходження у вигляді зарплат з-за кордону, тоді як неформальні канали залишаються відносно стабільними. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За січень-серпень 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну скоротився на 7,5% — до $4,91 млрд.
Грошові перекази
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Офіційні перекази теж скорочуються

Через офіційні канали за вісім місяців надійшло $3,29 млрд, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпомітніше скоротилися надходження у вигляді зарплат з-за кордону — на 23,9%, до $1,11 млрд.

За наведеною оцінкою, така динаміка може бути пов’язана зі змінами у структурі зайнятості, правилах бронювання та оформленні контрактів, а також із переходом частини розрахунків у неформальний сегмент.

Читайте також: Валютні перекази з-за кордону на платіжні рахунки зараховуватимуть лише в гривні

Неформальні канали залишаються стабільними

Перекази через неформальні канали НБУ оцінює приблизно у $201−204 млн на місяць.

За вісім місяців їхній сукупний обсяг становив близько $1,62 млрд.

Серпень показав різке падіння

У серпні обсяг переказів скоротився на 4,5% — до $615 млн.

За наведеною оцінкою, це найбільше падіння для серпня за доступною статистикою і помітно вище за історичний середній темп зниження приблизно на 1,5%.

Прогноз на рік можуть переглянути

На тлі слабшої динаміки річну оцінку приватних переказів пропонується переглянути до приблизно $7,4 млрд, хоча й цей показник може виявитися завищеним.

Додатковими ризиками для переказів називаються активні обстріли, складний зимовий період та можливе збільшення тимчасової міграції.

НБУ переглянув попередні дані

Також НБУ переглянув вниз окремі попередні показники:

  • за IV квартал 2025 року — на $10 млн, до $1,934 млрд;
  • за I квартал 2026 року — на $32 млн, до $1,802 млрд.

Ці уточнення також погіршили загальну динаміку показника та стали одним із чинників перегляду прогнозу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками першого півріччя 2026 року загальний обсяг приватних грошових переказів в Україну зменшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,68 млрд доларів.

Для порівняння, за підсумками перших п'яти місяців року спад становив 5%, що свідчить про поступове прискорення негативної динаміки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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