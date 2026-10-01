Toyota, Honda чи Hyundai: названо найкращі кросовери для новачків

Аналітична платформа MotiveGrid, заснована колишніми інженерами Tesla, склала рейтинг компактних кросоверів, які найкраще підходять водіям-початківцям у 2026 році. Про це повідомляє «Укравтопром».

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За якими критеріями визначили переможців



До списку увійшли нові автомобілі вартістю до $35 тис. Експерти оцінювали їх за рівнем безпеки, набором штатних систем допомоги водієві та надійністю силового агрегату.

Під час фінального ранжування також враховували вартість володіння, зручність автомобіля у повсякденній експлуатації та характеристики силової установки.



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Хто став найкращим

До п’ятірки лідерів увійшли:

Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai IONIQ 5



Як ми повідомляли, Toyota вперше за понад 20 років втратила статус найдорожчої компанії Японії

