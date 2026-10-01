Аналітична платформа MotiveGrid, заснована колишніми інженерами Tesla, склала рейтинг компактних кросоверів, які найкраще підходять водіям-початківцям у 2026 році. Про це повідомляє «Укравтопром».
1 жовтня 2026, 12:34
Toyota, Honda чи Hyundai: названо найкращі кросовери для новачків
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За якими критеріями визначили переможців
До списку увійшли нові автомобілі вартістю до $35 тис. Експерти оцінювали їх за рівнем безпеки, набором штатних систем допомоги водієві та надійністю силового агрегату.
Під час фінального ранжування також враховували вартість володіння, зручність автомобіля у повсякденній експлуатації та характеристики силової установки.
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Хто став найкращим
До п’ятірки лідерів увійшли:
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Toyota RAV4
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Honda CR-V
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Kia Sportage
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Hyundai Tucson
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Hyundai IONIQ 5
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Джерело: Мінфін
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