МВС уточнило: обміняні у Німеччині українські права більше недійсні

Українські посвідчення водія вважатимуться недійсними у разі надходження до територіальних сервісних центрів МВС України посвідчень, що отримані в Україні та обміняні в іноземних державах. Про це у відповіді на запит DW повідомили в МВС України.

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«У разі надходження до територіальних сервісних центрів МВС посвідчень водія, що отримані в Україні та обміняні в іноземних державах, інформація про їх обмін за кордоном вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, після чого такі посвідчення водія вважаються недійсними», — повідомили DW в МВС та послалися на Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Як повідомлялося, у Німеччині з 18 серпня спростили обмін українських водійських посвідчень.

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Так, власники чинних українських водійських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE можуть обміняти їх на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Причиною цього стало те, що Україну офіційно включено до переліку держав, для яких діють спрощені умови обміну.

Іноземне посвідчення водія можна обміняти в Україні

В українському МВС також нагадали, що обмін посвідчення водія, виданого іноземною державою, здійснюється за умови подання до територіального сервісного центру МВС низки документів.