Автовиробник Toyota Motor втратив статус найдорожчої компанії Японії. Станом на 1 червня за ринковою капіталізацією його випередив технологічний холдинг SoftBank Group, повідомляє FT.
Toyota вперше за понад 20 років втратила статус найдорожчої компанії Японії
Хто зайняв місце Toyota в рейтингу
Toyota понад два десятиліття утримувала статус найдорожчої компанії на японському фондовому ринку. Лідерство вона здобула ще у 2003 році, коли випередила телекомунікаційного гіганта NTT Docomo.
Однак під час торгів 1 червня акції Toyota впали майже на 4,5%. У результаті ринкова капіталізація автовиробника опустилася нижче 46 трлн єн, або близько $288 млрд.
Натомість акції SoftBank зросли більш ніж на 13%, піднявши вартість компанії до 48 трлн єн — приблизно $301 млрд. Востаннє SoftBank обходив Toyota за капіталізацією ще у 2000 році, під час піку дотком-буму.
Що кажуть інвестори
Нинішнє ралі SoftBank інвестори пов’язують насамперед із хвилею інтересу до штучного інтелекту.
Компанія володіє близько 90% британського розробника чипів Arm Holdings, входить до числа найбільших інвесторів OpenAI, а також бере участь у фінансуванні масштабного будівництва дата-центрів у США та Європі.
З початку 2026 року акції SoftBank зросли майже на 73%.
Бум навколо ШІ підтримує зростання й інших японських технологічних компаній. Зокрема, виробник мікросхем пам’яті Kioxia від початку року додав понад 525% і вийшов на третє місце серед найдорожчих компаній Японії, обійшовши банківський холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group.
