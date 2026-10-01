З 1 жовтня нові правила для імпортних продуктів: покупцям радять перевіряти QR-коди та цінники

Кабмін запровадив перехідне правило, яке до 1 квітня 2027 року дозволяє ввозити, продавати та вводити в обіг немарковані українською імпортні товари. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».



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Головна умова — повна обов’язкова інформація про продукт українською мовою має бути доступною покупцеві до моменту придбання.



Де шукати інформацію



Її можуть розмістити безпосередньо в магазині, на електронному ціннику або інформаційному терміналі, надати у друкованому вигляді чи винести на сайт або в мобільний застосунок магазину. Ще один варіант — QR-код на ціннику або полиці, за яким можна відкрити інформацію про товар.



Тобто відсутність українського тексту безпосередньо на упаковці до 1 квітня не означає, що імпортний продукт незаконний. Інформація має бути доступною українською до покупки, а партія товару повинна супроводжуватися нею у паперовій або електронній формі.

Для онлайн-покупок діє окрема вимога: обов’язкова інформація українською, за винятком строку придатності або дати «вжити до», має бути доступною ще до оформлення продажу.

Водночас товари, які були промарковані за старими воєнними правилами, не потрібно автоматично вилучати з продажу. Вони можуть залишатися в обігу до завершення встановленого строку придатності.



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Виняток для дитячого харчування і ліків



Окремо на період воєнного стану дозволено ввозити як гуманітарну допомогу дитяче харчування та продукти для спеціальних медичних цілей, навіть якщо вони промарковані іноземною мовою.

Таким чином, найближчим часом покупці можуть частіше зустрічати на полицях імпортні товари без перекладу на самій упаковці. Шукати українську інформацію варто на ціннику, через QR-код, на сайті або в застосунку продавця чи в іншому доступному місці — вона має бути надана до покупки.

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