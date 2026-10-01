0,1% найбагатших мають більше, ніж 80% населення: у яких країнах розрив найбільший

У 27 країнах світу сукупне багатство найбагатших 0,1% дорослого населення перевищує статки нижніх 80% населення разом узятих. Про це свідчать оцінки World Inequality Database за 2024 рік, які візуалізував Visual Capitalist . Дані охоплюють чисте особисте багатство людей віком від 20 років.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У яких країнах концентрація багатства найвища

До переліку увійшли економіки з дуже різними рівнями доходів та моделями розвитку.

У Північній Америці це: Беліз, Мексика, США.

У Європі та Азії: Грузія, Індія, росія та Швеція.

У Південній Америці: Бразилія, Чилі, Колумбія, Перу, Уругвай.

На Близькому Сході: Бахрейн; Ірак; Ліван; Оман; Катар; Ємен.

В Африці: Ангола; Ботсвана; Есватіні; Мозамбік; Намібія; Республіка Конго; Південна Африка; Замбія; Зімбабве.

Південна Африка — один із найяскравіших прикладів

Навіть серед цих 27 країн рівень концентрації багатства суттєво відрізняється.

У Південній Африці нижні 80% населення володіють менш ніж 5% сукупного багатства країни, тоді як найбагатшим 0,1% належить майже 30%.

Серед країн цієї групи ще вища частка багатства у руках верхніх 0,1% зафіксована лише в росії.

Чим нерівність багатства відрізняється від нерівності доходів

Йдеться саме про багатство, а не про поточні доходи.

Дохід показує, скільки людина заробила за певний період. Багатство охоплює накопичені активи — нерухомість, бізнес, інвестиції, заощадження — за вирахуванням боргів.

Саме тому країна може мати відносно рівномірний розподіл доходів, але водночас дуже високу концентрацію активів.

Чому в списку опинилася Швеція

Швеція вирізняється серед країн із найвищою концентрацією багатства, оскільки відома відносно низькою нерівністю доходів і розвиненою системою соціального захисту.

Однак рівніші доходи не обов’язково означають рівномірне володіння активами.

Розвинені державні системи охорони здоров’я, освіти, догляду за дітьми та пенсійного забезпечення зменшують потребу домогосподарств із нижчими доходами накопичувати значні приватні активи.

Крім того, Швеція скасувала податки на спадщину та дарування у 2004 році, а податок на чисте багатство — у 2007 році.

За даними Visual Capitalist, Швеція є єдиною країною ЄС, де найбагатші 0,1% володіють більшим обсягом багатства, ніж нижні 80% населення.