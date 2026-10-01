Пенсії у жовтні зростуть для частини українців: кому автоматично нарахують доплату

У жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій. Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає 10 340,35 грн. Доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Від чого залежить розмір платежу

Розмір залежить від віку:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Як зазначає Гетманцев, доплати не сумуються.

«Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн — до загальних 456 грн. Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою», — пише він.

Звісно, запевняє Гетманцев, 300, 456 чи навіть 570 грн — далеко не ті гроші, які здатні суттєво змінити життя людини. Особливо коли середня пенсія в Україні становить трохи більше 7 тис. грн, а медіанна — близько 5,3 тис. грн.

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«Саме тому окремими доплатами проблему низьких пенсій не вирішити. Потрібна системна пенсійна реформа із простими й справедливими правилами: базова пенсія, яка гарантує мінімальний рівень забезпечення, і страхова частина, розмір якої напряму залежить від того, скільки людина працювала та сплачувала внесків. Людина, яка все життя чесно працювала і сплачувала внески, має отримувати гідну пенсію. Це і є головний результат, заради якого маємо змінювати систему», — підсумував він.