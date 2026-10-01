Держбюджет отримав у вересні майже 193 млрд грн: скільки дали податки, митниця та гранти

У вересні 2026 року до загального фонду надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі:

36,1 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано — 9,9 млрд грн);

20 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;

12,3 млрд грн — акцизний податок;

4,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,7 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.

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Міжнародна допомога

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,5 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, 62,2 млрд грн (станом на 30 вересня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо

Україна залишається залежною від зовнішнього фінансування бюджету на тлі значних оборонних потреб.

За даними Мінфіну, через затримки міжнародної допомоги близько 39 млрд грн капітальних видатків перенесли на грудень 2026 року. Пріоритетом залишаються оборона, зарплати, пенсії та соціальні виплати.

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У 2027 році потреба в зовнішньому бюджетному фінансуванні становитиме $52,6 млрд, із яких $32,6 млрд ще потребують підтвердження партнерів.