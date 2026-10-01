В Україні заброньовано 1,4 млн працівників: у яких галузях найбільше

В Україні заброньовані від мобілізації близько 1,4 млн осіб. Хоча за результатами перегляду критичності влітку статус не підтвердили близько 15% підприємств, цей тренд швидко відновився, розповів міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine .

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Де найбільше заброньовано

Найбільше працівників заброньовано у ключових для стійкості економіки галузях, зазначив міністр.

Топ-5: переробна промисловість — близько 20%, транспорт і логістика — 12%, торгівля — 10%, енергетика — 9%, сільське господарство — 8%.

Розподіл залежить передусім від кількості економічно активних підприємств у галузі, їх розташуванням та близькості до територій, на яких ведуться бойові дії та гендерним співвідношенням працівників на підприємстві, пояснив Кравченко.

Мінекономіки бачить позитивний ефект від бронювання. За словами міністра, зарплатний критерій бронювання за два роки підняв середню зарплату на критичних підприємствах із 14 200 до 26 000 грн. «Це дало бюджету понад 157 млрд грн, зокрема щодо суттєвих надходжень до Пенсійного фонду», — наголосив Кравченко.

За даними Мінекономіки, у періоди хвиль розбронювання мобілізувався дуже низький відсоток працівників.

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Нагадаємо

Із 1 грудня 2024 року набули чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1332 від 23 листопада. Відтоді всі бронювання здійснюються виключно через портал «Дія». Тоді кількість заброньованих становила близько 1,3 млн людей.

Як вже повідомляв «Мінфін», з 2 червня в Україні змінилися правила бронювання працівників.

Основних нововведень є кілька:

Зросли вимоги до рівня середньої зарплати на підприємстві. Планку піднято з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (до 25 941 гривень на місяць).

Бронювати співробітників тепер дозволено лише за основним місцем роботи.

Однак, крім базових критеріїв, підприємствам необхідно відповідати ще декільком вимогам із переліків, затверджених центральними органами влади (Міноборони, Мінекономіки та ін.) або місцевими військовими адміністраціями