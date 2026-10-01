В Україні заброньовано 1,4 млн працівників: у яких галузях найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2026, 8:00

В Україні заброньовано 1,4 млн працівників: у яких галузях найбільше

В Україні заброньовані від мобілізації близько 1,4 млн осіб. Хоча за результатами перегляду критичності влітку статус не підтвердили близько 15% підприємств, цей тренд швидко відновився, розповів міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

В Україні заброньовані від мобілізації близько 1,4 млн осіб.
Бронювання
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де найбільше заброньовано

Найбільше працівників заброньовано у ключових для стійкості економіки галузях, зазначив міністр.

Топ-5: переробна промисловість — близько 20%, транспорт і логістика — 12%, торгівля — 10%, енергетика — 9%, сільське господарство — 8%.

Розподіл залежить передусім від кількості економічно активних підприємств у галузі, їх розташуванням та близькості до територій, на яких ведуться бойові дії та гендерним співвідношенням працівників на підприємстві, пояснив Кравченко.

Мінекономіки бачить позитивний ефект від бронювання. За словами міністра, зарплатний критерій бронювання за два роки підняв середню зарплату на критичних підприємствах із 14 200 до 26 000 грн. «Це дало бюджету понад 157 млрд грн, зокрема щодо суттєвих надходжень до Пенсійного фонду», — наголосив Кравченко.

За даними Мінекономіки, у періоди хвиль розбронювання мобілізувався дуже низький відсоток працівників.

Читайте також: З 1 вересня можуть скасувати бронювання працівників підприємств без підтвердженого критичного статусу

Нагадаємо

Із 1 грудня 2024 року набули чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1332 від 23 листопада. Відтоді всі бронювання здійснюються виключно через портал «Дія». Тоді кількість заброньованих становила близько 1,3 млн людей.

Як вже повідомляв «Мінфін», з 2 червня в Україні змінилися правила бронювання працівників.

Основних нововведень є кілька:

  • Зросли вимоги до рівня середньої зарплати на підприємстві. Планку піднято з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (до 25 941 гривень на місяць).
  • Бронювати співробітників тепер дозволено лише за основним місцем роботи.

Однак, крім базових критеріїв, підприємствам необхідно відповідати ще декільком вимогам із переліків, затверджених центральними органами влади (Міноборони, Мінекономіки та ін.) або місцевими військовими адміністраціями

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Abramon
Abramon
1 жовтня 2026, 8:50
#
Інші галузі — отам все найцікавіше.
Чиновників різних обл рай шмай адміністрацій — це в 574 тис.?
Фірмочки типу обслуговування банкоматів і т.д. де люди просто числяться.
+
0
yarg
yarg
1 жовтня 2026, 9:34
#
А обслуговування банкоматів вже нікому не потрібне? ви готові пожити без банкоматів? а в інших галузях доречі сидять тисячі антикорупціонерів. всі ці шабуніни і ткачі…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами