Інфляція зросла до 8,1%: НБУ пояснив, що найбільше тисне на ціни

У серпні 2026 року інфляція в Україні пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомив Національний банк у коментарі щодо рівня інфляції.

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Інфляція перевищила прогноз НБУ

За оцінкою Нацбанку, загальна інфляція незначно перевищила траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2026 року.

Основними причинами стали відчутніше, ніж очікувалося, зростання цін на пальне, а також вища адміністративна інфляція через підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення.

Водночас базова інфляція була дещо нижчою за прогноз через повільніше подорожчання послуг.

Пальне подорожчало найшвидше

Інфляція пального у серпні відчутно пришвидшилася — до 38,7% у річному вимірі.

У НБУ пояснюють це різким зростанням цін на бензин і дизельне пальне наприкінці липня на тлі стрибка світових цін на нафту.

У серпні бензин продовжив дорожчати як у місячному, так і в річному вимірі.

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Ціни на дизельне пальне зросли в першій половині місяця через дефіцит, але в другій половині серпня знизилися і стабілізувалися завдяки збільшенню імпорту.

Ціни на газ також стабілізувалися на початку серпня через надходження дешевшого імпорту.

Продукти дорожчали повільніше

Зростання цін на сирі продукти харчування незначно сповільнилося — до 1% у річному вимірі.

Це пов’язано передусім із повільнішим подорожчанням овочів борщового набору завдяки новому врожаю.

М’ясо дешевшало через нижчий попит і достатню пропозицію на ринку. Збільшенню пропозиції курятини сприяло нарощування інвестицій у птахівництво.

Ціни на помідори знизилися через значну пропозицію нового врожаю.

Водночас цукор дешевшав повільніше, ніж у липні, через очікуване скорочення пропозиції на тлі зменшення посівних площ під цукровим буряком.

Базова інфляція залишилася на рівні 8,1%

Базова інфляція у серпні залишилася на рівні двох попередніх місяців — 8,1% у річному вимірі.

Темпи зростання цін на оброблені продукти харчування не змінилися.

Молочні продукти, зокрема сири та кисломолочна продукція, дорожчали через зростання закупівельних цін на молоко та збільшення витрат виробників внаслідок воєнних і логістичних ризиків.

Водночас вершкове масло дешевшало швидше завдяки значним складським запасам, акційним пропозиціям та високим обсягам переважно недорогого імпорту.

Безалкогольні напої дешевшали через високу пропозицію та конкуренцію на ринку.

Що відбувалося з товарами і послугами

Зростання цін на непродовольчі товари дещо пришвидшилося — до 1,1% у річному вимірі.

Одяг і взуття дешевшали повільніше, ніж у попередні літні місяці.

Водночас зростання цін на послуги сповільнилося — до 13,4% у річному вимірі.

Зокрема, повільніше дорожчали послуги мобільного зв’язку через ефект бази порівняння, а також послуги страхування здоров’я та фінансові послуги.

Водночас через високі ціни на пальне швидше дорожчали послуги таксі та перевезення речей.

Також пришвидшилося зростання вартості оренди житла, послуг кафе, готелів і пансіонатів, стоматологічних та ветеринарних послуг, ремонту взуття і хімічного чищення.

Адміністративні ціни зросли швидше

Зростання адміністративно регульованих цін у серпні пришвидшилося до 13% у річному вимірі.

Це було зумовлено підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті та тарифів на водопостачання і водовідведення в багатьох містах України.

Також швидше зростали ціни на алкогольні напої через подорожчання окремої сировини та збільшення логістичних витрат внаслідок російських атак на складську інфраструктуру і втрати товарних запасів.

Що тисне на ціни

У НБУ зазначають, що ціновий тиск залишається підвищеним через наслідки російської воєнної агресії та війни на Близькому Сході.

Активізація російських атак на логістику, виробництво та енергетичну інфраструктуру збільшує витрати підприємств і обмежує внутрішню пропозицію товарів та послуг.

Повітряний терор також погіршує очікування населення і бізнесу.

Що робитиме НБУ

Національний банк заявив, що й надалі спрямовуватиме зусилля на недопущення розбалансування інфляційних очікувань та утримання інфляційних процесів під контролем.

У НБУ очікують, що зважена монетарна політика сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році, як передбачає поточний прогноз регулятора.