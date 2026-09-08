Логістика під ударами: НБУ прогнозує зростання інфляції

Оновлений наприкінці липня базовий сценарій Національного банка, згідно з яким прогноз інфляції на 2026 рік було погіршено з 9,4% до 10,0%, а на 2027 рік -з 6,5% до 6,9%, не враховував нових атак на логістичну інфраструктуру та її руйнування, наслідком яких є незначне додаткове зростання споживчих цін, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, пише «Інтерфакс-Україна».

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Що кажуть в НБУ

«За нашими поточними оцінками, додатковий внесок саме перебудови логістики та пов'язаного з нею зростання витрат може становити близько 0,4−0,6 відсоткового пункту (в. п.) річної інфляції на кінець 2026 року», — зазначив він.

За словами експерта, основна частина цього ефекту проявлятиметься восени.

«Водночас про різкий стрибок цін не йдеться: ефект буде розтягнутим у часі й частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом», — наголосив Лепушинський.

Він пояснив, що пошкодження складу чи розподільчого центру не означає автоматичного перенесення всіх втрат у ціну на полиці, бо логістика та зберігання формують близько 8% середньої споживчої ціни, а бізнес через конкуренцію здатний перекладати в кінцеві ціни лише частину додаткових витрат.

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Заступник голови Нацбанку нагадав, що у липні споживча інфляція пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі після 7,2% у червні.

У серпні, за оперативними оцінками, пришвидшення продовжилося, що загалом відповідало очікуванням НБУ щодо динаміки цін у другому півріччі, хоча інфляція виявилася дещо вищою за траєкторію липневого прогнозу, зауважив Лепушинський.