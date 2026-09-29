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29 вересня 2026, 8:00

Уряд урізає непріоритетні витрати: що фінансуватимуть, а що поставлять на паузу

Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.
Бюджет

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Жорсткі антикризові заходи

За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами.

«В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей», — зазначив Очільник Уряду.

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Що буде фінансуватися

Першочергово фінансуватимуться:

  • потреби оборони;
  • пенсії та соціальні виплати;
  • заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери.

Що поставлять на паузу

Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуться. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою — парки, сквери, фонтани й перекладання бруківки.

Прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими.

«Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі», — наголосив Сергій Корецький.

Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.

За словами Сергія Корецького, ця робота ведеться спільно з Парламентом, і важливою є відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Aktair1
Aktair1
29 вересня 2026, 8:13
#
Україна не встигла? Депутати,що скажете, як відмазка?
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 вересня 2026, 11:28
#
Ти просиш прийняти драконівські закони про збільшення податків, щоб отримати додаткові кредити — щоб збільшились виплати наступного року?
+
+38
Pablito
Pablito
29 вересня 2026, 9:47
#
Зеленському і його «слугам», як бачите, ***.
+
+15
JWT
JWT
29 вересня 2026, 10:10
#
«перекладання бруківки» — ну на 5й рік повномаштабної війни до них таки дійшло
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
29 вересня 2026, 10:20
#
Акції Porsche, BMW, Audi, Mercedes обвалились на 30% на новинах, що Кабмін обмежує чиновникам фінансування нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою — парки, сквери, фонтани й перекладання бруківки.
+
0
BatonUA
BatonUA
29 вересня 2026, 11:32
#
Така традиція була. Висаджувати квіти у пифронтових містах, замість копання траншей
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