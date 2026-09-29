Уряд урізає непріоритетні витрати: що фінансуватимуть, а що поставлять на паузу

Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Жорсткі антикризові заходи

За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами.

«В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей», — зазначив Очільник Уряду.

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Що буде фінансуватися

Першочергово фінансуватимуться:

потреби оборони;

пенсії та соціальні виплати;

заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери.

Що поставлять на паузу

Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуться. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою — парки, сквери, фонтани й перекладання бруківки.

Прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими.

«Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі», — наголосив Сергій Корецький.

Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.

За словами Сергія Корецького, ця робота ведеться спільно з Парламентом, і важливою є відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.