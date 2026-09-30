Захист інтернету та зв’язку: Кабмін виділив 518 млн грн на резервні дата-центри для держорганів

Уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький 29 вересня.

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На що підуть кошти

Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, а також закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.

Очікується, що це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі їх пошкодження через обстріли або кібератаки.

«Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», — зазначив Корецький.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 24 вересня після російської атаки на Київ українські провайдери та хостинг-компанії повідомили про пошкодження мережевого обладнання, дата-центрів і магістральної інфраструктури.

Пізніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через російські удари по дата-центрах в Україні зберігається постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого сценарію.