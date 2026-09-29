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29 вересня 2026, 18:54

Після податків українці в середньому отримують зарплатню близько $550 на місяць

Середня брутто-зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн. Після сплати податків працівник у середньому отримує близько 24 557 грн «на руки», або приблизно $550 в еквіваленті. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Середня брутто-зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн.
Заробітна плата

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Річні темпи зростання середньої зарплати випереджають офіційну інфляцію приблизно на 15%. Це другий за величиною приріст реальної зарплати цього року після червня, коли показник становив 18,2%.

Де платять найбільше

  • Найвищою середня зарплата залишається у Києві — 48 705 грн брутто.
  • Найнижчий показник зафіксований у Кіровоградській області — 22 869 грн.
  • На другому місці серед регіонів за рівнем зарплат — Луганська область із 33 981 грн.

Які галузі лідирують

  • Найвищі середні зарплати у серпні були у сфері ІТ та телекомунікацій — 79 170 грн.
  • Найнижчі — в освіті, 19 109 грн.

Таким чином, розрив між найбільш і найменш оплачуваними видами діяльності залишається дуже значним, а Київ продовжує помітно випереджати інші регіони за рівнем оплати праці.

Зростання зарплат в Україні може сповільнитися: прогноз на осінь

У серпні середня зарплата в Україні знизилася на 1,1% порівняно з липнем. Для останнього місяця літа сезонне скорочення зарплат є типовим через відпустки, однак цього разу падіння виявилося найменшим для серпня з 2006 року.

Історично у серпні номінальні зарплати знижувалися приблизно на 3%.

Чому падіння виявилося невеликим

Однією з причин стала низька база порівняння: у липні зарплати вже скоротилися на 1,6%.

Крім того, на динаміку могли вплинути нетиповий розподіл виплат між секторами економіки, відпускні та виплати працівникам під час звільнення. Через це показник середньої зарплати найближчими місяцями може демонструвати суттєві коливання.

Що підтримуватиме зарплати

У вересні одним із позитивних чинників стало підвищення зарплат освітянам.

Крім того, на ринку зберігається дефіцит працівників, через що частина компаній змушена конкурувати за кадри вищими зарплатами.

Що може стримувати зростання

Водночас дедалі сильніше діють фактори, які можуть пригальмувати зарплатну динаміку.

Йдеться, зокрема, про пошкодження і зупинку підприємств, скорочення персоналу та призупинення підвищення зарплат частиною бізнесу.

Додатковим фактором називається обмеження фінансування за некритичними державними видатками, що також може стримувати зростання доходів у бюджетозалежних секторах.

На статистику можуть помітно впливати і виплати під час простоїв або звільнень. У разі простою підприємства за домовленістю з працівниками можуть певний час виплачувати частину окладу, тоді як під час звільнень окремі роботодавці здійснюють значні одноразові виплати. Через це місячна динаміка середньої зарплати може бути нерівномірною.

Якою може бути зарплата восени

За наведеним прогнозом, у жовтні середня зарплата може становити близько 32 тис. грн, а реальне її зростання — близько 8% рік до року.

На кінець 2026 року прогноз передбачає середню зарплату близько 36,5 тис. грн.

Водночас прогноз залишається обережним: дефіцит кадрів підтримує зарплати, але слабша економічна активність, скорочення персоналу та проблеми бізнесу можуть суттєво обмежити подальше зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
lider2000
lider2000
29 вересня 2026, 19:46
#
Сказки, никто налоги не платит. все сидят либо на ФОП либо на минималке.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 вересня 2026, 20:30
#
Топ-менеджмент частных компаний на минималке — вот уж насмешили так насмешили…
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