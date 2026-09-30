Штрафи до 102 тисяч грн: в Україні хочуть жорсткіше карати за порушення регульованих цін

В Україні пропонують посилити покарання за порушення правил щодо цін, які регулює держава. Найбільший штраф може сягнути 102 тисяч гривень, якщо підприємство не виконає припис або заважатиме перевірці. Про це йдеться зарєєстрованому законопроєкті № 16098 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ціни і ціноутворення

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Які штрафи пропонує законопроєкт

За порушення правил формування та застосування регульованих цін громадяни можуть сплачувати 2550 грн, а посадові особи — 3400 грн. За повторний випадок штрафи пропонують підвищити до 3400 і 4250 грн відповідно.

Якщо громадянин проігнорує законну вимогу контролюючого органу, йому може загрожувати 5100 грн. Для посадової особи покарання становитиме 5950 грн.

Окремо планують посилити фінансові санкції для підприємств. За недостовірну інформацію, передану органу контролю, штраф хочуть збільшити з 17 до 51 тисячі гривень.

Невиконання припису або створення перешкод для перевіряльників може коштувати бізнесу 102 тисячі гривень замість нинішніх 34 тисяч.

Що передувало

Однією з причин перегляду покарань стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші вісім місяців року порушення зафіксували у 412 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла з 29% до 65%.

Санкцію безпосередньо за необґрунтоване завищення регульованої ціни змінювати не пропонують. Порушник, як і раніше, має повернути незаконно отриманий прибуток і додатково сплатити штраф у розмірі 100% необґрунтованої виручки.

Також збережеться штраф у розмірі повної вартості товару, якщо зі споживача взяли гроші за продукцію, яка за законом мала бути безкоштовною.