Корецький: Україна готується до найгірших сценаріїв через атаки на інтернет

Через російські удари по дата-центрах в Україні зберігається постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого сценарію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю програмі « ТСН.Тиждень ».

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Найгірший сценарій

«Те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити і так готувати себе — факт», — заявив Корецький.

Коментуючи нещодавнє обговорення на Ставці верховного головнокомандувача атак РФ на телекомунікаційні об'єкти, прем'єр зазначив, що загроза для критичної інфраструктури зберігатиметься до завершення повномасштабної війни.

За словами Корецького, уряд використовує різні способи захисту цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, частину — у хмарні сховища, а окреме обладнання фізично переміщують за кордон. У деяких випадках ці підходи комбінують.

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«Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно», — сказав прем'єр.

Корецький наголосив, що єдиного універсального правила захисту такої інфраструктури немає. Водночас уряд планує її захист з урахуванням найгіршого можливого сценарію.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, після російської атаки на Київ українські провайдери та хостинг-компанії повідомили про пошкодження мережевого обладнання, дата-центрів і магістральної інфраструктури.

Крім того, у Києві виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми зі зв’язком повідомили «Павутина» та UTELS.