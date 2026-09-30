Зеленський анонсував новий транш від Євросоюзу найближчими днями

Україна вже найближчими днями очікує новий транш бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Що відомо про транш

Глава держави подякував Єврокомісії та Євросоюзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки.

«Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя — саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр», — зазначив президент.

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Зеленський додав, що провів розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей», — повідомив глава держави.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Ukraine Support Loan — це програма фінансової підтримки України на €90 млрд у 2026−2027 роках. Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислових спроможностей, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку та забезпечення роботи держави.

Нинішній транш є черговим платежем за оборонним напрямом програми. За даними Єврокомісії, раніше в її межах Україна вже отримувала кошти, зокрема на закупівлю дронів.