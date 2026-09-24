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24 вересня 2026, 16:11

Після атаки рф знищено дата-центри та вузли мереж: де можуть бути проблеми з інтернетом

Після російської атаки на Київ українські провайдери та хостинг-компанії повідомили про пошкодження мережевого обладнання, дата-центрів і магістральної інфраструктури. За даними Новини.LIVE, через аварії частина абонентів залишилася без зв'язку, а в окремих регіонах можливі тимчасові перебої з інтернетом.

Після російської атаки на Київ українські провайдери та хостинг-компанії повідомили про пошкодження мережевого обладнання, дата-центрів і магістральної інфраструктури.


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Зокрема, MiroHost повідомив про знищення українського дата-центру, де розміщувалися потужності компанії. Строки відновлення наразі не називають, водночас закордонна інфраструктура працює у штатному режимі.

У Cityhost заявили про знищення частини обладнання в одному з київських дата-центрів. Компанія відновлює сервіси з резервних копій на серверах за кордоном.

Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі. Через це частина абонентів залишилася без інтернету. Компанія переносить ядро мережі та планує відновити зв'язок протягом 25 вересня.

У ДОМОНЕТ заявили про пошкодження кількох магістральних майданчиків і значної кількості кабелю. На момент повідомлення фахівці не мали доступу до пошкоджених об'єктів для проведення ремонтних робіт.

Про аварії також повідомили KIEVNET і FAUST. Останній уже заявив про часткове відновлення зв'язку.

Через пошкодження мережевого обладнання в Києві перебої можливі й на Дніпропетровщині — про це попередив провайдер «Дніпронет».

Раніше, після атаки 23 вересня, про проблеми з доступом до мережі також повідомляли UTELS, «Павутина», KyivLink і Crazy Network. Наслідки атак відчули, зокрема, у Вінницькій та Хмельницькій областях.

У Польщі загорілася наземна станція Starlink

На тлі пошкодження української інтернет-інфраструктури стало відомо про пожежу на наземній станції Starlink у Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема України.

Пожежа сталася ввечері 23 вересня у Воля-Кробовській у Мазовецькому воєводстві. Вогонь пошкодив електричне обладнання та генератор. Польські правоохоронці розглядають версію навмисного підпалу поряд із версією короткого замикання.


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Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що є ознаки навмисної спроби вивести станцію з ладу. За його словами, це могло порушити інтернет-зв'язок, зокрема для українських установ і військових. Водночас він наголосив, що причетність Росії наразі не встановлена, хоча деякі ознаки, за його словами, відповідають російській тактиці гібридних атак.

Станом на 24 вересня роботу систем Starlink на станції вже відновили. Розслідування причин пожежі триває.


Як ми повідомляли, у Києві зафіксували масштабні перебої з інтернетом: пошкоджені дата-центри

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+29
Tido oss
Tido oss
24 вересня 2026, 16:37
#
40 дней примису …
+
0
Я Саня
Я Саня
24 вересня 2026, 18:16
#
Ну нормально ж було, все гіроло на моцкві, черги, бійки)). Чим тобі примус не подобається
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