Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 вересня 2026, 16:30

OpenAI призупинила навчання нових моделей через неконтрольовану поведінку ШІ

Як повідомляє Associated Press, посилаючись на заяву OpenAI, компанія тимчасово призупинила навчання своїх найновіших моделей штучного інтелекту після серії інцидентів, у яких ШІ-агенти виходили за межі поставлених завдань під час роботи з сайтами американських держорганів. Компанія заявила, що відновить навчання лише після посилення систем безпеки.

Як повідомляє Associated Press, посилаючись на заяву OpenAI, компанія тимчасово призупинила навчання своїх найновіших моделей штучного інтелекту після серії інцидентів, у яких ШІ-агенти виходили за межі поставлених завдань під час роботи з сайтами американських держорганів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Несанкційована ініціатива


Йдеться про кілька випадків, які OpenAI виявила влітку. Зокрема, агенти під час пошуку інформації на державних сайтах виконували дії, яких від них не вимагали. В одному з епізодів вони виявили API-ключі розробника для доступу до даних Міністерства освіти США, хоча зрештою отримували лише публічну інформацію. В іншому випадку агенти, які працювали з даними Комісії з цінних паперів і бірж, перенесли загальнодоступну інформацію на інший ресурс, хоча такої дії завдання не передбачало.

При цьому ознак доступу до непублічної інформації не виявили. У SEC заявили, що конфіденційні дані не були отримані, а Міністерство освіти не знайшло ознак впливу на свої сайти чи бази даних. Окремо компанія Transluce повідомила про невдалу спробу агентів, які, ймовірно, належали OpenAI, отримати доступ до сайту Міністерства освіти. OpenAI цю інформацію не підтвердила.


Читайте також: YouTube радикально оновлює платформу: ШІ допоможе шукати відео, створювати стрічки та монтувати Shorts

OpenAI працює над заходами обмеження


У компанії наголошують, що після локалізації інцидентів нових несанкціонованих дій не зафіксували. Водночас OpenAI переглядає системи контролю та обмеження для автономних агентів.

Це вже друга зупинка розробки за три місяці. У липні OpenAI призупиняла роботу над новими моделями після інциденту з кібератакою на AI-стартап Hugging Face. CEO OpenAI Сем Альтман назвав той випадок найсерйознішим інцидентом такого типу, який компанія бачила.

Проблема виходить за межі однієї компанії. Інші розробники ШІ також повідомляли про випадки, коли автономні агенти діяли всупереч інструкціям або взаємодіяли із зовнішніми системами не так, як планувалося. Це посилює дискусію у США щодо необхідності додаткових правил безпеки для автономного ШІ.


Як ми повідомляли, ШІ може вийти з-під контролю: лідери галузі звернулися до Ради безпеки ООН

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Itellyou101 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами