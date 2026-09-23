МВФ допоможе знайти частину необхідних коштів на 2027 рік

Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці .

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Про що говорили на зустрічі

«Зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки — це про справедливий захист наших людей», — зазначив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі йшлося й про важливість голосування за закони, що є зобов’язаннями України перед партнерами.

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«Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки», — запевнив Президент.

Він також розповів про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак. За його словами, росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів.