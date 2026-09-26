«Довіра — один із найцінніших активів»: глава МВФ назвала головні уроки НБУ під час війни

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва відзначила роботу Національного банку України під час повномасштабної війни. Вона назвала чотири чинники, які, на її думку, допомогли НБУ зберегти стійкість фінансової системи в умовах високої невизначеності. Текст її звернення опублікувала 25 вересня пресслужба НБУ.

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Робта банківської системи України

У відеозверненні до учасників Х Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі Георгієва зазначила, що від початку російського вторгнення НБУ працює в умовах перебоїв у банківській і платіжній системах, а також атак на підприємства, енергетику та критичну інфраструктуру.

Попри це, платіжна, банківська та фінансова системи України продовжували працювати.

За словами глави МВФ, банки залишалися операційно спроможними, ліквідними та прибутковими й продовжували кредитувати економіку. Георгієва пов’язала це з професійною роботою голови НБУ Андрія Пишного та його команди.

Першим уроком вона назвала завчасну підготовку. За її словами, до початку повномасштабної війни НБУ трансформував банківську систему після кризи 2014 року: за підтримки програм МВФ проводили очищення та докапіталізацію банків, посилювали нагляд і управління ризиками.

Також НБУ вдосконалив монетарну політику, накопичив міжнародні резерви, інвестував у цифрову фінансову інфраструктуру та зміцнив інституційну незалежність.

Другий урок — здатність адаптуватися. Після початку повномасштабної війни НБУ зафіксував обмінний курс, запровадив обмеження на рух капіталу та валютні операції й надав надзвичайну підтримку ліквідності. Георгієва зазначила, що ці заходи допомогли зберегти стабільність фінансової системи.

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Третім чинником вона назвала якісний людський капітал. За словами Георгієвої, НБУ поєднує дослідження на основі великих масивів даних, професійну експертизу та сценарний аналіз. Такий підхід, за її словами, відіграв важливу роль у розробленні програми України з МВФ.

Четвертим уроком Георгієва назвала довіру.

«Довіра є одним із найцінніших активів центрального банку. Вона формує очікування», — зазначила вона.

За словами Георгієвої, для України довіра має не лише внутрішнє, а й міжнародне значення, оскільки макроекономічна стабільність країни від початку війни залежить від масштабної та тривалої міжнародної фінансової підтримки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», після зустрічі в Нью-Йорку з главою МВФ Крісталіною Георгієвою президент Володимир Зеленський заявив, що фонд допоможе Україні знайти частину необхідних на 2027 рік коштів.