Топ-5 країн, найвигідніших для інвестицій українців у нерухомість

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 серпня 2026, 12:36

Топ-5 країн, найвигідніших для інвестицій українців у нерухомість

Де сьогодні українцю найвигідніше інвестувати в закордонну нерухомість — у консервативну Європу чи ринки з вищою потенційною дохідністю, але й більшими ризиками? На Invest Fest 2026 — масштабній безкоштовній онлайн-конференції про інвестиції, яку портал «Мінфін» вдруге провів до Дня Незалежності України, — це питання розбирав Олександр Грушецький, Co-founder і CFO Deniz Estate. Він виділив п’ять напрямків, які, за його оцінкою, сьогодні найцікавіші українським інвесторам, і пояснив, чим вони відрізняються за порогом входу, потенційною дохідністю та рівнем ризику.

Де сьогодні українцю найвигідніше інвестувати в закордонну нерухомість — у консервативну Європу чи ринки з вищою потенційною дохідністю, але й більшими ризиками?

Іспанія: не стільки примножити, скільки зберегти

Іспанію Грушецький називає найбільш консервативним із представлених напрямків. Це зарегульований ринок з активною вторинкою, де, за його словами, інвестору простіше вийти з активу та менший ризик зіткнутися з проблемою ліквідності. Водночас очікувати тут такої ж дохідності, як на більш спекулятивних ринках, не варто.

За даними презентації, типовий поріг входу в Іспанії починається приблизно від €150−250 тис. Для первинного ринку спікер називав орієнтир від €200−250 тис., хоча на вторинному ринку можливі й дешевші об'єкти.

На прикладі проєкту біля Бенідорму вартістю від €312 тис. Грушецький оцінював дохідність у 5−6% річних при довгостроковій оренді та 7−10% валової дохідності при короткостроковій. Проєкт перебуває на стадії будівництва, а потенційна капіталізація до завершення робіт у 2027 році, за оцінкою спікера, може сягнути до 30%.

У презентації також зазначалося, що витрати на купівлю й оформлення можуть становити близько 12,5% — 10% IVA плюс приблизно 2,5% на нотаріуса та реєстрацію. Заявлена орендна дохідність для ринку — 6−8% річних.

Тобто Іспанія в цій п’ятірці — передусім про більш консервативне збереження капіталу та прогнозованість, а вже потім про максимальну прибутковість.

Занзібар: низький поріг входу і ставка на зростання

Занзібар — протилежний за логікою ринок. Грушецький прямо називає його emerging market і більш спекулятивним інструментом: він менш зарегульований, але саме це, за його словами, потенційно дозволяє отримати вищу дохідність на вкладений капітал.

Один із ключових аргументів — низький поріг входу для курортної нерухомості на першій лінії. У представленому проєкті студії площею близько 40 кв. м стартували приблизно від $90 тис. Водночас об'єкт передбачає повноцінну готельну інфраструктуру.

За даними презентації, дохідність у курортному сегменті Занзібару може становити 8−15%, а супутні витрати на оформлення — близько 3−7%. Окремо спікер робив ставку на капіталізацію: у конкретному проєкті від етапу котловану до здачі він очікує зростання вартості до 40%.

У презентації також наголошувалося на розвитку туризму: потік туристів уже перевищив мільйон осіб на рік, а на ринок заходять великі міжнародні готельні бренди. Нерухомість на узбережжі, за наведеними даними, за п’ять років подорожчала приблизно на 60−70%.

Отже, Занзібар — це вже не стільки «зберегти», скільки спробувати заробити на ранній стадії розвитку ринку.

Туреччина: можливість зайти після просідання ринку

Туреччину Грушецький розглядає як середньо- або довгострокову ставку. За його словами, після піків 2022—2023 років ринок суттєво просів, тому у готових об'єктах і на вторинці зараз можна знаходити варіанти з дисконтом.

Поріг входу у вторинну нерухомість спікер оцінював приблизно у €70−100 тис., а для готельного формату — від €120 тис.

За презентацією, звичайне житло може приносити 6−8% річних, тоді як готельні формати — 10−12%. Оформлення включає близько 4% TAPU та ще 1−2% супутніх витрат.

Окрема ставка робиться на готельну нерухомість під професійним управлінням. У представленому проєкті оператором має бути Ribas Hotels Group. Спікер також називав приблизно 20% капіталізації реалістичним орієнтиром для такого формату.

У презентації Туреччина подається як ринок, де поєднуються порівняно низький чек входу, можливість купувати після падіння реальних цін та вища, ніж у Західній Європі, потенційна орендна дохідність.

Румунія: ставка на готельний формат без сезонності

Румунія в цій п’ятірці займає проміжну позицію: це ЄС і Шенген, але при цьому поріг входу та потенційна дохідність залишаються нижчими й вищими відповідно, ніж у більш дорогих західноєвропейських юрисдикціях.

За презентацією, вхід у ринок починається приблизно від €100−150 тис., орендна дохідність житла може становити 6−8%, а готельних кондо — 10−15%. Витрати на нотаріуса та реєстрацію — близько 2−3%.

Особливу увагу Грушецький приділив готелю біля аеропорту Бухареста. За його словами, оператор пропонує фіксований дохід у валюті: 6% для стандартних номерів і 7% для suite протягом трьох років. Якщо фактична дохідність буде вищою, виплати мають збільшуватися відповідно до рентабельності об'єкта.

Ще один аргумент — відсутність типової для курортів сезонності. Готель розташований приблизно за 500−700 метрів від термінала аеропорту Бухареста, а попит має формуватися транзитними пасажирами, нічними рейсами та пересадками. За словами спікера, конкурентний готель поблизу має близько 90% заповненості, тоді як для нового проєкту прогнозується близько 70%.

Тобто головна ставка тут — не на швидку спекуляцію, а на стабільний готельний cash flow.

Мальдіви: найдорожчий вхід, але й найвища заявлена дохідність

Мальдіви — найдорожчий із представлених напрямків. За презентацією, поріг входу в готельний формат сьогодні становить близько €220 тис.

При цьому заявлена дохідність для об'єктів під управлінням готельних операторів — 10−18%, а оформлення — близько 1−2%.

У представленому кейсі йшлося про номер у готелі під управлінням Radisson. Основний акцент Грушецький робив не лише на орендних виплатах, а й на потенційній капіталізації після запуску об'єкта. За його словами, номер, який зараз коштує близько €220 тис., через два-три роки може оцінюватися приблизно у €300 тис. — така ж оцінка, за його словами, закладена й у фінансовій моделі девелопера.

У презентації також зазначалося, що ринок upscale-готелів на Мальдівах структурно обмежений: для експлуатації придатні лише 185 із 1190 островів, а кожен новий проєкт погоджується окремо.

Саме тому Мальдіви в цій п’ятірці — це вже ставка на високий чек, професійне готельне управління та подальше зростання вартості активу.

Що ж обрати інвестору?

За логікою, яку представив Олександр Грушецький на Invest Fest 2026, ці п’ять ринків вирішують різні інвестиційні задачі.

Іспанія — для тих, кому важливіші стабільність і ліквідність. Занзібар — для інвесторів, готових до більш спекулятивного сценарію заради вищої потенційної дохідності. Туреччина — ставка на відновлення ринку та нижчий поріг входу. Румунія — на стабільний готельний дохід без вираженої сезонності. Мальдіви — на високу орендну дохідність і потенційну капіталізацію.

Сам спікер зводить вибір до простого питання: що для інвестора важливіше — зберегти капітал чи спробувати примножити його швидше. Чим консервативніша й зарегульованіша юрисдикція, тим нижча потенційна дохідність; чим ринок новіший і менш зарегульований, тим вищою може бути прибутковість — разом із ризиком.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами