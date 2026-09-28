Nvidia оголосила про викуп власних акцій на $150 млрд — це найбільша така програма в історії США. Рада директорів компанії схвалила рішення на тлі впевненості у довгострокових перспективах штучного інтелекту.
Nvidia встановила рекорд США за обсягом викупу власних акцій
Про це пише Forbes.
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Nvidia встановила рекорд
Попередній рекорд за обсягом оголошеної програми викупу акцій належав Apple. У 2024 році компанія встановила ліміт у $110 млрд, тож нова програма Nvidia перевищує його на $40 млрд.
Рішення рада директорів Nvidia ухвалила 28 вересня. Компанія пояснила його впевненістю у довгострокових перспективах штучного інтелекту.
«Зростання Nvidia зумовлене зміною платформи на користь штучного інтелекту, яка відбувається раз на покоління, та прискореними обчисленнями», — заявив співзасновник і CEO Nvidia Дженсен Хуанг.
За його словами, грошовий потік компанії дає змогу одночасно інвестувати в технології та повертати капітал акціонерам.
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Акції Nvidia подорожчали
На початку торгів 28 вересня акції Nvidia подорожчали на 3%.
Викуп власних акцій зменшує кількість цінних паперів компанії в обігу та збільшує частку прибутку, що припадає на одну акцію.
Компанія має значний грошовий потік
За фінансовий рік, що завершився у січні, Nvidia згенерувала майже $100 млрд вільного грошового потоку. За консенсус-прогнозом Visible Alpha, у 2028 фінансовому році цей показник може зрости більш ніж утричі — до $329 млрд.
Аналітики також очікують, що чистий прибуток Nvidia становитиме $245 млрд у поточному фінансовому році та $387 млрд у наступному.
Що відбувається з акціями на тлі ШІ-буму
Попит на процесори Nvidia підтримують масштабні інвестиції технологічних компаній в інфраструктуру для штучного інтелекту.
Від кінця 2022 року, коли OpenAI презентувала ChatGPT, акції Nvidia подорожчали більш ніж на 1200%. Водночас у 2026 році їхнє зростання суттєво сповільнилося: від початку року котирування додали близько 20%.
За даними Forbes, дедалі більше інвесторів сумніваються у стійкості ШІ-буму.
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