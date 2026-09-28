Nvidia встановила рекорд США за обсягом викупу власних акцій

Nvidia оголосила про викуп власних акцій на $150 млрд — це найбільша така програма в історії США. Рада директорів компанії схвалила рішення на тлі впевненості у довгострокових перспективах штучного інтелекту.

Про це пише Forbes.

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Nvidia встановила рекорд

Попередній рекорд за обсягом оголошеної програми викупу акцій належав Apple. У 2024 році компанія встановила ліміт у $110 млрд, тож нова програма Nvidia перевищує його на $40 млрд.

Рішення рада директорів Nvidia ухвалила 28 вересня. Компанія пояснила його впевненістю у довгострокових перспективах штучного інтелекту.

«Зростання Nvidia зумовлене зміною платформи на користь штучного інтелекту, яка відбувається раз на покоління, та прискореними обчисленнями», — заявив співзасновник і CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

За його словами, грошовий потік компанії дає змогу одночасно інвестувати в технології та повертати капітал акціонерам.

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Акції Nvidia подорожчали

На початку торгів 28 вересня акції Nvidia подорожчали на 3%.

Викуп власних акцій зменшує кількість цінних паперів компанії в обігу та збільшує частку прибутку, що припадає на одну акцію.

Компанія має значний грошовий потік

За фінансовий рік, що завершився у січні, Nvidia згенерувала майже $100 млрд вільного грошового потоку. За консенсус-прогнозом Visible Alpha, у 2028 фінансовому році цей показник може зрости більш ніж утричі — до $329 млрд.

Аналітики також очікують, що чистий прибуток Nvidia становитиме $245 млрд у поточному фінансовому році та $387 млрд у наступному.

Що відбувається з акціями на тлі ШІ-буму

Попит на процесори Nvidia підтримують масштабні інвестиції технологічних компаній в інфраструктуру для штучного інтелекту.

Від кінця 2022 року, коли OpenAI презентувала ChatGPT, акції Nvidia подорожчали більш ніж на 1200%. Водночас у 2026 році їхнє зростання суттєво сповільнилося: від початку року котирування додали близько 20%.

За даними Forbes, дедалі більше інвесторів сумніваються у стійкості ШІ-буму.