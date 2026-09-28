Новий Трудовий кодекс змінить правила роботи з дому: що буде з зарплатою та технікою

Проєкт нового Трудового кодексу України пропонує змінити підхід до надомної роботи. Вона матиме статус окремого виду трудового договору, а правила щодо робочого місця, контролю та відповідальності за техніку стануть детальнішими. Про це по відомляє «Судово-юридична газета».



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Проєкт Кодексу № 16010 уряд подав до Верховної Ради у вересні 2026 року. Документ нині опрацьовується в парламенті, тому наведені положення ще можуть змінитися.

Надомна робота не означатиме «працюю звідки хочу»

За запропонованими правилами працівнику визначатимуть конкретне робоче місце. Самостійно перенести його, наприклад, з дому в інше місто чи кав'ярню не можна буде — для цього потрібна згода роботодавця.

Виняток передбачений для ситуацій, коли працівник об'єктивно не може працювати на визначеному місці. У такому разі він зможе його змінити, повідомивши роботодавця у встановленому порядку.

Зарплата та робочий час через роботу вдома не змінюються

Сам факт роботи за межами офісу не є підставою для зменшення зарплати або трудових прав.

Якщо інше не визначене договором, на надомного працівника поширюватиметься загальний режим роботи підприємства. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати встановлених законом норм.

Працівник відповідатиме за техніку роботодавця

Одна з найбільш помітних новацій стосується обладнання.

Роботодавець, як і зараз, має забезпечувати працівника необхідними засобами для роботи, якщо інше не передбачене договором. Водночас проєкт дозволяє покладати на працівника повну матеріальну відповідальність за втрату, знищення або пошкодження переданої техніки, а також за її неповернення після звільнення.

Тому в договорі та документах про передачу обладнання матимуть значення його перелік, стан, вартість, правила використання та порядок повернення.



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Надомну роботу зможуть запроваджувати і в особливих умовах

У разі загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації та інших передбачених законом обставин надомну роботу можна буде запроваджувати наказом роботодавця без обов'язкового укладення окремого письмового договору про надомну роботу.

Це важливо, зокрема, для підприємств, які через воєнні або інші надзвичайні обставини не можуть організувати роботу у звичайному приміщенні.

Таким чином, новий Кодекс фактично робить надомну роботу більш формалізованою: робоче місце потрібно буде чітко визначати, умови роботи — закріплювати в договорі, а відповідальність за техніку — документувати.

Водночас це поки що не чинні правила, а положення законопроєкту № 16010, який ще має пройти парламентський розгляд.



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