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28 вересня 2026, 15:58

Книжки стануть новою категорією «Тисячовесни»: у 2027 році на них планують 400-500 млн грн

У 2027 році програму «Тисячовесна» планують розширити на книжки. На нову категорію можуть передбачити 400−500 млн грн. Про це у подкасті на YouTube-каналі «Радіо Хартія» повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

У 2027 році програму «Тисячовесна» планують розширити на книжки.
Тетяна Бережна

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«Наступного року ця програма поширюватиметься також на книжки. Це нова категорія. Я думаю, що це буде десь на рівні 400−500 мільйонів гривень», — сказала Бережна.

Зараз команда Міністерства культури працює над умовами нової категорії. За словами Бережної, програму хочуть побудувати так, щоб вона була корисною для учасників книжкового ринку. Представників галузі планують залучити до обговорення.

«І зараз наша команда на чолі з моєю заступницею Богданою Лаюк працює над тим, щоби зробити архітектуру цієї програми, яка б підходила і була корисна для всіх. Тому буде оголошення щодо залучення до обговорення. Долучайтеся», — зазначила міністерка.

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Що вже підтримує «Тисячовесна»

Цього року на програму виділили 4 млрд грн. За словами Бережної, підтримку отримали майже 700 культурних продуктів.

Програма охоплює ігрові та неігрові фільми, театри, музику, візуальне мистецтво, виставки та фестивалі. До участі могли подаватися, зокрема, книжкові фестивалі.

Міністерство культури 3 квітня відкрило прийом заявок на участь у програмі. Раніше вона мала назву «1000 годин українського контенту».

16 серпня оголосили 680 проєктів-переможців «Тисячовесни-2026» у семи категоріях.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
28 вересня 2026, 16:08
#
А откуда деньги на эту тысячевесну, если все кричат, что с бюджетом проблемы? Может лучше эти деньги направить на что-то более актуальное в воюющей стране?
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 вересня 2026, 16:19
#
Це спосіб вливання коштів в економіку. Воно потім декілька разів прокручується в економіці і повертається у вигляді податків. Попутно ще розганяє інфляцію, но то вже інша тема.
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