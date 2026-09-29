У серпні 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували 708,2 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим авторинком залишається Німеччина, тоді як найменше нових машин за місяць зареєстрували на Кіпрі. Дані наводить «Укравтопром» із посиланням на ACEA.
Німеччина купила понад 212 тисяч авто за місяць: де в ЄС реєструють найбільше машин
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У Німеччині в серпні зареєстрували 212 563 автомобілі, що на 2,6% більше, ніж роком раніше.
До п'ятірки найбільших авторинків ЄС також увійшли:
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Франція — 94 349 авто (+7,4%);
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Італія — 69 420 (+3,2%);
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Іспанія — 68 544 (+11,8%);
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Польща — 45 907 (+8,1%).
Найменші обсяги реєстрацій зафіксували в:
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Люксембурзі — 3 103 авто (+5,5%);
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Латвії — 1 852 (-5,3%);
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Естонії — 1 479 (+50,8%);
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Мальті — 745 (+36,4%);
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Кіпрі — 712 (-0,1%).
Отже, навіть серед найменших ринків динаміка суттєво відрізнялася: в Естонії кількість реєстрацій зросла більш ніж наполовину, тоді як у Латвії скоротилася.
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Загалом авторинок ЄС продовжує зростати. За січень-серпень 2026 року кількість нових реєстрацій у Євросоюзі збільшилася на 5,3% у річному вимірі.
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