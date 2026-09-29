Німеччина купила понад 212 тисяч авто за місяць: де в ЄС реєструють найбільше машин

У серпні 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували 708,2 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим авторинком залишається Німеччина, тоді як найменше нових машин за місяць зареєстрували на Кіпрі. Дані наводить «Укравтопром» із посиланням на ACEA.



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У Німеччині в серпні зареєстрували 212 563 автомобілі, що на 2,6% більше, ніж роком раніше.

До п'ятірки найбільших авторинків ЄС також увійшли:

Франція — 94 349 авто (+7,4%);

Італія — 69 420 (+3,2%);

Іспанія — 68 544 (+11,8%);

Польща — 45 907 (+8,1%).

Найменші обсяги реєстрацій зафіксували в:

Люксембурзі — 3 103 авто (+5,5%);

Латвії — 1 852 (-5,3%);

Естонії — 1 479 (+50,8%);

Мальті — 745 (+36,4%);

Кіпрі — 712 (-0,1%).



Отже, навіть серед найменших ринків динаміка суттєво відрізнялася: в Естонії кількість реєстрацій зросла більш ніж наполовину, тоді як у Латвії скоротилася.



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Загалом авторинок ЄС продовжує зростати. За січень-серпень 2026 року кількість нових реєстрацій у Євросоюзі збільшилася на 5,3% у річному вимірі.



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