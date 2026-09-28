Оформлення паспортів призупинять 28-30 вересня: що зміниться для громадян

Державна міграційна служба та відділи Паспортного сервісу ДП « Документ » тимчасово обмежать прийом громадян 28−30 вересня. У ДМС це пов’язують із технічною несправністю обладнання оператора зв’язку, а в « Паспортному сервісі » — з проведенням регламентних технічних робіт.

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Що зміниться в роботі ДМС

У Державній міграційній службі повідомили про тимчасове обмеження доступу до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем через технічну несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв’язку.

Через це з 28 до 30 вересня не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів.

На період відновлювальних робіт оператора також призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.

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Як працюватиме «Паспортний сервіс»

У ДП «Документ» повідомили, що 28, 29 і 30 вересня відділи Паспортного сервісу не здійснюватимуть прийом громадян через регламентні технічні роботи.

Водночас видача готових документів продовжиться за графіком роботи.

«Видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи», — зазначили в ДП «Документ».

Що буде з електронною чергою

Записи в електронну чергу залишаються дійсними. Прийом перенесуть на інший зручний для відвідувача час.

«Всі записи в електронну чергу залишаються дійсними», — повідомили в ДП «Документ».

Там також зазначили, що фахівці зв’яжуться з громадянами, щоб визначити іншу дату та час прийому.

Нагадаємо, що у 2026 році за прострочений паспорт в Україні можна отримати попередження або штраф до 51 гривні, якщо порушення повторне. Водночас недійсний документ може спричинити проблеми з банківськими послугами, оформленням документів, працевлаштуванням і перетином кордону.