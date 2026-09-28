У 2027 році на «єОселю» дадуть ще 27,9 млрд грн: Южаніна поставила питання про ефективність витрачання коштів

Майже 73% приросту фінансування житлової політики у 2027 році припаде на державну програму пільгової іпотеки «єОселя». У проєкті держбюджету на неї передбачили 45 млрд грн, що на 27,9 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна.



► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Міністерства фінансів, загальні видатки на житлову політику у 2027 році мають становити 84,9 млрд грн, або на 38,3 млрд грн більше за план на 2026 рік. Таким чином, збільшення фінансування «єОселі» становить близько 73% усього приросту видатків за цим напрямом.



Депутати не отримали пояснень



Южаніна зазначає, що пільгова іпотека може бути ефективним інструментом для людей, які мають стабільний дохід і здатні обслуговувати кредит. Водночас, на її думку, потреба в житлі не завжди означає можливість отримати навіть пільгову іпотеку.

Депутатка звертає увагу на те, що значне збільшення видатків потребує пояснення щодо механізму фінансування. Зокрема, має бути зрозуміло, чи йдеться про фінансування нових кредитів, капіталізацію «Укрфінжитла», передачу державних облігацій або забезпечення вже виданих кредитів.

Окремо вона пропонує визначити, скільки нових родин зможуть отримати житло у 2027 році саме завдяки додатковим 27,9 млрд грн.

За інформацією «Укрфінжитла», від початку роботи «єОселею» скористалися понад 25,8 тис. родин, а обсяг виданих кредитів перевищив 45 млрд грн.



Читайте також: Компенсація за зруйноване житло: 4 типові помилки, через які людина втрачає це право

У проєкті бюджету паралельно передбачені й інші житлові програми: 24,4 млрд грн на «єВідновлення», компенсації, ваучери та субвенції, 6,9 млрд грн на житлові компенсації ветеранам з інвалідністю I та II груп, 5,5 млрд грн на програму HOME та 2,4 млрд грн на забезпечення житлом військовослужбовців.

Южаніна наголошує, що для оцінки такого бюджетного рішення потрібні фінансовий план «Укрфінжитла», структура джерел фінансування, прогноз обсягів нових кредитів та оцінка майбутніх зобов'язань держави.



Ми також писали: втрачені документи на житло: як відновити право власності та внести дані до державного реєстру

