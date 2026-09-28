Китайські бренди вже захоплюють 21% ринку Британії: що чекає Європу далі

Експорт китайських автомобілів до Європи відбувається майже вдвічі швидшими темпами, ніж їхня реєстрація, що свідчить про значний обсяг автомобілів, які очікують на доставку клієнтам через логістичні обмеження, пише Automotive News Europe.



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З січня по серпень китайські бренди зареєстрували в Європі майже 914 тис авто. Однак дефіцит вантажного транспорту для доставки авто від портів до дилерських центрів приховує реальний масштаб імпорту. Це означає, що темпи реєстрації автомобілів можуть значно прискоритися.



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Китайский автопром захватывает Европу

Зараз китайські бренди контролюють близько 15% європейського ринку електромобілів (BEV), майже 30% ринку плагін-гібридів (PHEV) та 15% ринку гібридних авто (HEV).

Найбільшим європейським ринком для китайських брендів залишається Велика Британія, на неї припадає близько чверті всіх реєстрацій.



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