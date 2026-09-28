Мільярди донарахувань, але до бюджету надходить значно менше: що виявила Рахункова палата

За результатами податкових перевірок донарахували 5,2 млрд грн, але до бюджету фактично надійшло лише 222,1 млн грн — 4,3% від цієї суми. Такі дані 28 вересня навела голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

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Аудит стосувався контролю за трансфертним ціноутворенням. За словами Піщанської, через операції між пов’язаними компаніями частина прибутку може переміщуватися до юрисдикцій із нижчим оподаткуванням, що зменшує податкову базу в Україні.

Водночас аудит показав, що контроль у цій сфері має і фіскальний результат. У 2022−2024 роках платники задекларували майже 8 трлн грн контрольованих операцій. Під час моніторингу цих операцій платники самостійно збільшили об'єкт оподаткування на 21,9 млрд грн та зменшили задекларовані збитки на 9,6 млрд грн. У підсумку сума податкових зобов’язань зросла більш як на 2 млрд грн.

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Що показав аудит

Окремо Рахункова палата проаналізувала 92 перевірки дотримання принципу «витягнутої руки». За їхніми результатами донарахували 4,5 млрд грн, однак до бюджету надійшло лише 31,1 млн грн — 0,7% від цієї суми.

У Рахунковій палаті назвали кілька причин низького рівня фактичної сплати. Серед них — недостатня якість доказової бази окремих перевірок, процесуальні порушення та тривале оскарження результатів.

За підсумками аудиту Рахункова палата надала рекомендації щодо подальшої цифровізації контролю, удосконалення методології, пріоритизації ризиків та посилення якості доказової бази.

Піщанська зазначила, що результати перевірок мають завершуватися реальними бюджетними надходженнями. За її словами, за нинішнього навантаження на державний бюджет результативність такого контролю має пряме фіскальне значення.

Оновлені форми Податкового розрахунку

Із 1 серпня 2026 року податкові агенти, ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звітуватимуть за оновленими формами Податкового розрахунку. Новий порядок їх заповнення та подання набув чинності 17 липня.

Податкові агенти застосовуватимуть нові форми під час звітування за липень, а ФОП та самозайняті особи — під час подання квартального розрахунку з розподілом показників за місяцями.