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28 вересня 2026, 15:37

Одна година простою бізнесу коштує економіці до 2 мільярдів гривень — міністр економіки

Через обстріли інфраструктури російськими окупантами і пов’язані з ними вимушеними зупинками роботи підприємств економіка України може недооотримувати до 2 мільярдів гривень щогодини. Про це розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Через обстріли інфраструктури російськими окупантами і пов’язані з ними вимушеними зупинками роботи підприємств економіка України може недооотримувати до 2 мільярдів гривень щогодини.
ВВП

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Вплив на економіку

«Окремо оцінити вплив обстрілів на ВВП дуже складно через перебої з постачанням, експортом та простої підприємств. За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько до 2 млрд грн. Щодо того, скільки бізнесів після атак повністю зупинилися або релокувалися, наразі статистики немає. Ситуація змінюється буквально щогодини», — зазначає Кравченко.

Мінекономіки очікує, що ВВП цього року суттєво скоротиться через обстріли і дає невтішний прогноз на наступний рік.

«Починали рік із очікуваним зростанням 2,4% — переглянули його до 1,6% в середині 2026. На жаль, ми бачимо що за результатами другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%. Песимістичний план закладено у бюджеті на 2027 рік — зростання на 1,3%. Бачимо, що буде потенційний перегляд у бік скорочення на 0,3−0,5%. Це станом на зараз», — каже міністр.

Попри блокаду чорноморських портів, найбільші надходження по року Україна отримує від аграрного сектору.

«Був хороший урожай. Але якщо почнуться системні атаки на елеватори й інфраструктуру, то і це може змінитися. Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни», — констатує Кравченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
Tido oss
Tido oss
28 вересня 2026, 15:42
#
40 дней принуждения прошли вже пока одихать?
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