Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курс на 29 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 вересня. Долар подешевшав на 3 копійки, а євро — одразу на 16 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

На 29 вересня Нацбанк встановив:

1 долар США — 44,81 грн;

1 євро — 50,97 грн.

Для порівняння, 28 вересня офіційний курс долара становив 44,84 грн, а євро — 51,13 грн.

Таким чином, за добу гривня зміцнилася до долара на 0,03 грн, а до євро — на 0,16 грн.

Євро при цьому опустився нижче психологічної позначки 51 грн.