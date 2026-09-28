Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 вересня. Долар подешевшав на 3 копійки, а євро — одразу на 16 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
28 вересня 2026, 16:23
Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курс на 29 вересня
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Офіційний курс валют
На 29 вересня Нацбанк встановив:
- 1 долар США — 44,81 грн;
- 1 євро — 50,97 грн.
Для порівняння, 28 вересня офіційний курс долара становив 44,84 грн, а євро — 51,13 грн.
Таким чином, за добу гривня зміцнилася до долара на 0,03 грн, а до євро — на 0,16 грн.
Євро при цьому опустився нижче психологічної позначки 51 грн.
Джерело: Мінфін
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