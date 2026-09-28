Ukraine Facility: Україна розраховує ще на €7 млрд цього року

Україна має отримати ще €7 млрд до кінця року за програмою Ukraine Facility. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine .

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Що очікує Україна

«Вже очікуємо надходження майже €3 млрд на початку жовтня та затвердження ще понад €7 млрд до кінця року. Це ті індикатори, які ми вже виконали», — пояснив Кравченко.

За його словами, Україна також продовжує роботу над виконанням інших запланованих кроків у межах програми.

Нагадаємо

24 вересня Рада ЄС погодила восьму регулярну виплату Україні в межах програми Ukraine Facility. Йдеться майже про €3 млрд, з яких близько €800 млн Україна вперше отримає за кредитною програмою Ukraine Support Loan.

Станом на серпень кількість невиконаних Україною реформ за програмами Ukraine Facility, Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) зросла на 11, а загальний обсяг недоотриманого фінансування збільшився з майже €7 млрд до €8,1 млрд.