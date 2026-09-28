Топ-5 новин за понеділок: $175 млрд на війну, затримка зовнішніх запозичень і донарахування не доходять до бюджету

Потреби України на ведення війни у 2027 році оцінюють у $175 млрд. Про це, як доповідає Новини.LIVE, заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони.

Попри затримку із зовнішнім фінансуванням, Міністерство фінансів України не планує суттєво нарощувати запозичення через ОВДП. Збільшення обсягів залучення може вимагати підвищення ставок, що, своєю чергою, збільшить вартість обслуговування боргу.

За результатами податкових перевірок донарахували 5,2 млрд грн, але до бюджету фактично надійшло лише 222,1 млн грн — 4,3% від цієї суми. Такі дані 28 вересня навела голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Україна посіла сьоме місце серед 117 країн у рейтингу використання криптовалют за 2026 рік, піднявшись на одну позицію порівняно з торішнім результатом. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев із посиланням на дослідження Chainalysis.

Україна має отримати ще €7 млрд до кінця року за програмою Ukraine Facility. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine.