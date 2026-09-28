Долар і євро дорожчають в обмінниках і на міжбанку

У понеділок, 28 вересня, середній курс долара подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Курс євро додав 1 копійку у купівлі, але втратив 4 копійки у продажу.



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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,58−45,09 грн. Євро купують за 50,84 грн, а продають за 51,51 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 51,40−51,62 грн.

Міжбанк закрився у діапазоні 44,92−44,95 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,05−51,08 грн.

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