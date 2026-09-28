Міноборони зобов’язало військові частини не припиняти виплати родинам зниклих безвісти

Міністерство оборони України зобов’язало військові частини продовжувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти, доки не настане передбачена законом підстава для її припинення. Про це повідомляє сайт уряду України.



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Відповідне доручення № 4264/уд від 23 вересня 2026 року вже довели до військових частин, установ та органів військового управління.



Йдеться, зокрема, про випадки, коли частини раніше припиняли виплати після отримання документів про впізнання тіла. Міноборони наголошує, що саме впізнання не є юридичною підставою для припинення виплат. Для цього необхідні акт про державну реєстрацію смерті або рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім.

До якого моменту мають тривати виплати

Грошове забезпечення нараховується щомісяця на підставі наказу командира. Виплати продовжуються до моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або до дати складання актового запису про смерть включно.

Граничним строком є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.

За словами заступниці міністра оборони Любові Галан, нове доручення має усунути різне трактування правил у військових частинах та забезпечити однакове застосування законодавства.



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Наступним кроком Міноборони планує внести відповідні зміни до наказу № 280, щоб прямо закріпити: виключення військовослужбовця зі списків у зв’язку зі смертю можливе лише на підставі актового запису про смерть.

Право родини на частину грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин, передбачене законом, а порядок виплат встановлює постанова Кабміну № 884 від 30 листопада 2016 року в редакції від 15 квітня 2025 року.



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