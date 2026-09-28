Туристичний збір в Україні зріс на 23%: скільки отримали місцеві бюджети

У січні-серпні 2026 року надходження від туристичного збору до місцевих бюджетів зросли на 23% порівняно з минулим роком. Найбільше коштів отримав Київ, за ним — Львівська та Івано-Франківська області. Про це повідомила Державна податкова служба.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За вісім місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 269,9 млн грн туристичного збору. Це на 50,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 219,5 млн грн.

Найбільше туристичного збору надійшло до бюджету Києва — 53,8 млн грн. Львівська область отримала 52,5 млн грн, Івано-Франківська — 38,2 млн грн, Закарпатська — 27,5 млн грн.

Читайте також: Військовий збір зріс на 24,8%: скільки українці сплатили за 8 місяців

У ДПС зазначили, що зростання надходжень пов’язане також із роботою податкової служби та територіальних громад над удосконаленням адміністрування туристичного збору.

«Свою ефективність продемонстрував пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей, який запровадила ДПС у квітні цього року. Задекларовані суми туристичного збору у громадах-учасницях зросли на 60%», — йдеться у повідомленні.

Також ДПС запустила аналітичний дашборд, за допомогою якого можна відстежувати надходження туристичного збору в Україні, окремих областях і громадах, а також за типами платників та видами економічної діяльності.