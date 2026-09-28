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28 вересня 2026, 15:16

Bitget відновила виведення коштів після злому майже на $388 млн: що сталося

Криптовалютна біржа Bitget почала поетапно відновлювати виведення коштів після масштабної кібератаки 24 вересня. Про це заявила керівник біржі Грейсі Чен. Першими 28 вересня о 08:00 UTC стали доступними виведення BTC у мережах Bitcoin і BSC. ETH планують повернути 29 вересня, USDT — 30 вересня, а інші токени, фіатні та P2P-операції — 2 жовтня.

Криптовалютна біржа Bitget почала поетапно відновлювати виведення коштів після масштабної кібератаки 24 вересня.


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Наслідки атаки виявилися більшими


Причиною зупинки виведення стала атака, яку Bitget виявила 24 вересня о 18:31 UTC. Зловмисники використали вразливість у сторонньому продукті безпеки, отримали доступ до внутрішніх облікових даних високого рівня та за їх допомогою ініціювали несанкціоновані перекази з частини гарячих і теплих гаманців. Приватні ключі не були скомпрометовані, а холодні гаманці не постраждали.

Спочатку Bitget оцінювала обсяг постраждалих активів у $351,6 млн, однак після додаткової перевірки сума зросла приблизно до $387,5 млн. Біржа наголошує, що після локалізації атаки нових несанкціонованих переказів не зафіксовано, а баланси користувачів не постраждали.


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Заходи безпеки посилені


Перед відновленням виведення Bitget посилила перевірки інфраструктури, виправила вразливість і переглядає контроль доступу, перевірку операцій та моніторинг аномальної активності. Розслідування проводять за участю Mandiant і SlowMist, які також допомагають відстежувати та повертати викрадені активи.


Як ми писали, Bitget зламали на $351,6 млн: біржа підозрює хакерів із Північної Кореї

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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