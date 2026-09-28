UBS може отримати пропозиції про злиття: інтерес проявили щонайменше 8 банків

Щонайменше вісім великих іноземних банків висловили інтерес до злиття або іншого формату об'єднання зі швейцарським банком UBS. Нові правила, за оцінками банку, можуть потребувати додаткового капіталу приблизно на $18 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Blick.

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Іноземні банки цікавляться UBS

Щонайменше вісім іноземних банків уже повідомили UBS про свій інтерес, повідомляє Blick із посиланням на джерело. Видання не називає конкретних установ, які розглядають можливе об'єднання.

Сам UBS наразі не коментував цю інформацію.

Про те, що UBS знову обговорює способи зменшити залежність від швейцарського регулювання, раніше повідомляв і портал Semafor. За даними джерел видання, серед варіантів розглядається можливе об'єднання з іноземним банком.

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Швейцарія посилює вимоги до капіталу

На цьому тлі у Швейцарії посилюються вимоги до капіталу банків. У середу Рада кантонів підтримала жорсткіші правила, які, за оцінками UBS, можуть вимагати від банку додаткового капіталу приблизно на $18 млрд.

Напередодні голосування голова ради директорів UBS Колм Келехер попереджав, що банк може переглянути питання свого базування у Швейцарії, якщо нові вимоги виявляться надто жорсткими.

Водночас міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер назвала можливий переїзд UBS малоймовірним. За її словами, такий крок був би дорожчим за виконання нових вимог до капіталу, а також юридично складним.

Нагадаємо, UBS розширив свою роботу на американському ринку обслуговування заможних клієнтів.

Банк отримав ліцензію національного банку США, що дає йому змогу надавати повний спектр банківських послуг і посилити присутність на найбільшому у світі ринку управління приватним капіталом.