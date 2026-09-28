Євро подорожчало на готівковому ринку, долар дешевшає

У понеділок, 28 вересня, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу. Курс євро додав 32 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,55−45,09 грн. Євро купують за 50,83 грн, а продають за 51,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,95, євро — 51,45−51,66 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,67−44,70 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,82−51,84 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти