Каліфорнія заборонила політикам запускати мемкоїни: чи зачепить це крипторинок

Як повідомляє Coinmarketcap, Каліфорнія заборонила державним і місцевим посадовцям випускати власні мемкоїни. Новий закон AB 2409 також обмежує криптоплатформи: з 1 січня 2027 року вони не зможуть пропонувати жителям штату нові мемкоїни, пов’язані з чиновниками. Закон підписав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.



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Обмеження стосується саме нових політично пов’язаних токенів. Вже існуючі мемкоїни закон не забороняє, тому їх не потрібно автоматично прибирати з бірж. Він також не поширюється на нові криптопроєкти без зв’язку з державними посадовцями.

Таким чином, Dogecoin та інші неполітичні мемкоїни, як і звичайні криптовалютні проєкти, під дію AB 2409 не підпадають. Основна зміна стосується майбутніх токенів, які чиновники можуть спробувати запустити навколо власного імені чи образу.



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Причиною обмежень були проєкти Трампа



Ньюсом подав закон як антикорупційний захід і заявив, що посадовці не повинні використовувати державну посаду для особистого заробітку. Водночас політичний контекст рішення очевидний: Ньюсом є одним із найпомітніших опонентів президента США Дональда Трампа, а у своєму повідомленні про підписання закону губернатор прямо згадав криптопроєкт Трампа.

AB 2409 фактично встановлює межу між державною посадою та криптовалютними активами, але не вводить загальної заборони на мемкоїни чи крипторинок у Каліфорнії.



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