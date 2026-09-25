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25 вересня 2026, 10:04

Bitget зламали на $351,6 млн: біржа підозрює хакерів із Північної Кореї

Як повідомляє Cointelegraph, криптовалютна біржа Bitget зазнала кібератаки, внаслідок якої було незаконно переведено криптоактиви приблизно на $351,6 млн.

Як повідомляє Cointelegraph, криптовалютна біржа Bitget зазнала кібератаки, внаслідок якої було незаконно переведено криптоактиви приблизно на $351,6 млн.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниCEO компанії Грейсі Чен заявила, що до атаки могли бути причетні північнокорейські хакери.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


CEO компанії Грейсі Чен заявила, що до атаки могли бути причетні північнокорейські хакери. За її словами, слідчі виявили IP-адреси, які збігалися з використанням VPN, характерним для певного угруповання з КНДР.

Інцидент стався 24 вересня: система безпеки Bitget зафіксувала несанкціоновані перекази з частини гарячих і теплих гаманців. Холодні гаманці біржі не постраждали, а виведення коштів тимчасово призупинили на час перевірки.

Читайте також: Дайджест крипторинку: тривожні сигнали для Bitcoin та злом Cosmos

Bitget заспокоює користувачів

Bitget заявляє, що кошти користувачів захищені, а весь обсяг збитків покривається фондом захисту користувачів, який перевищує $464 млн. Частину викрадених активів, за словами Чен, уже вдалося повернути, однак точну суму не назвали.

Розслідування триває. Біржа повідомила, що співпрацює з правоохоронцями та блокчейн-компаніями, які допомагають відстежувати викрадені активи. Остаточні висновки щодо механізму атаки та її організаторів ще не оприлюднені.


Як ми писали, крипторинок різко ожив: біткоїн перевищив $80 тисяч, альткоїни стрімко дорожчають

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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