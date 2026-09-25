Як повідомляє Cointelegraph, криптовалютна біржа Bitget зазнала кібератаки, внаслідок якої було незаконно переведено криптоактиви приблизно на $351,6 млн.
Bitget зламали на $351,6 млн: біржа підозрює хакерів із Північної Кореї
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CEO компанії Грейсі Чен заявила, що до атаки могли бути причетні північнокорейські хакери. За її словами, слідчі виявили IP-адреси, які збігалися з використанням VPN, характерним для певного угруповання з КНДР.
Інцидент стався 24 вересня: система безпеки Bitget зафіксувала несанкціоновані перекази з частини гарячих і теплих гаманців. Холодні гаманці біржі не постраждали, а виведення коштів тимчасово призупинили на час перевірки.
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Bitget заспокоює користувачів
Bitget заявляє, що кошти користувачів захищені, а весь обсяг збитків покривається фондом захисту користувачів, який перевищує $464 млн. Частину викрадених активів, за словами Чен, уже вдалося повернути, однак точну суму не назвали.
Розслідування триває. Біржа повідомила, що співпрацює з правоохоронцями та блокчейн-компаніями, які допомагають відстежувати викрадені активи. Остаточні висновки щодо механізму атаки та її організаторів ще не оприлюднені.
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