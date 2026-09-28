Бюджет «Нацкешбеку» хочуть зменшити у 2,5 рази

Бюджет програми «Національний Кешбек» можуть скоротити у 2,5 рази, що дозволить заощадити до 4 млрд грн на рік. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів міністр економіки Олександр Кравченко.

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Що буде із програмою Нацкешбека

Мінекономіки обговорює доцільність продовження програми «Національний кешбек».

«Якщо вирішимо продовжувати програму, вона суттєво видозміниться, буде точніше спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт», — каже міністр економіки.

Програма може стати одним із інструментів підтримки локального виробника, додає Кравченко. Серед прикладів — текстиль, сири тощо. У такому разі її бюджет скоротять у 2,5 рази. «Ми ще дискутуємо про фінальну конфігурацію програми», — розповів він.

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Також зміни плануються у програмі «Зимова підтримка». Будь-яка пряма виплата з бюджету, що наповнюється у тому числі за рахунок партнерів, — це рішення, яке має бути максимально ефективним та точковим, наголосив Кравченко.

Він додав, що кошти програми «Зимова підтримка» мають працювати на українську економіку та спрямовуватись на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт.

Водночас я не вважаю це питання суто технократичним, каже міністр. «Економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості: люди повинні відчувати, що держава поряд у найважчий період року», — зазначив міністр.

Це також економічний чинник — він впливає на те, чи залишаються люди в країні та на легальному ринку праці, резюмує Кравченко.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у 2026 році уряд продовжив програму і з 1 березня змінив її модель: замість єдиної ставки 10% запроваджено кешбек 5% або 15% залежно від категорії товару. У лютому Кабмін розділив 700 млн. грн. на «Національний кешбек» у рамках фінансування політики «Зроблено в Україні».

Точну суму фактичних виплат саме за весь 2026 у відкритих офіційних даних виділити складно. Рахункова палата у звіті за І квартал повідомляла, що витрати Мінекономіки на державну грошову допомогу покупцям українських товарів становили 0,7 млрд грн, а ще 2,1 млрд грн у цьому напрямі було виділено із резервного фонду.

У той самий час цей напрям охоплює як кешбек, тому ці суми не можна повністю відносити до виплат за програмою.

Для порівняння, за весь період дії програми до березня 2026 року українцям вже було виплачено понад 6,7 млрд грн кешбеку. Ця цифра включає попередні періоди роботи програми, а не лише 2026 рік.