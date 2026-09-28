Бюджет «Нацкешбеку» хочуть зменшити у 2,5 рази

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 вересня 2026, 13:34

Бюджет «Нацкешбеку» хочуть зменшити у 2,5 рази

Бюджет програми «Національний Кешбек» можуть скоротити у 2,5 рази, що дозволить заощадити до 4 млрд грн на рік. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів міністр економіки Олександр Кравченко.

Бюджет програми «Національний Кешбек» можуть скоротити у 2,5 рази, що дозволить заощадити до 4 млрд грн на рік.
Продукти

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що буде із програмою Нацкешбека

Мінекономіки обговорює доцільність продовження програми «Національний кешбек».

«Якщо вирішимо продовжувати програму, вона суттєво видозміниться, буде точніше спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт», — каже міністр економіки.

Програма може стати одним із інструментів підтримки локального виробника, додає Кравченко. Серед прикладів — текстиль, сири тощо. У такому разі її бюджет скоротять у 2,5 рази. «Ми ще дискутуємо про фінальну конфігурацію програми», — розповів він.

Читайте також: Кабмін планує продовжити дію програми «Нацкешбек» на 2027 рік: названо суму підтримки

Також зміни плануються у програмі «Зимова підтримка». Будь-яка пряма виплата з бюджету, що наповнюється у тому числі за рахунок партнерів, — це рішення, яке має бути максимально ефективним та точковим, наголосив Кравченко.

Він додав, що кошти програми «Зимова підтримка» мають працювати на українську економіку та спрямовуватись на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт.

Водночас я не вважаю це питання суто технократичним, каже міністр. «Економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості: люди повинні відчувати, що держава поряд у найважчий період року», — зазначив міністр.

Це також економічний чинник — він впливає на те, чи залишаються люди в країні та на легальному ринку праці, резюмує Кравченко.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у 2026 році уряд продовжив програму і з 1 березня змінив її модель: замість єдиної ставки 10% запроваджено кешбек 5% або 15% залежно від категорії товару. У лютому Кабмін розділив 700 млн. грн. на «Національний кешбек» у рамках фінансування політики «Зроблено в Україні».

Точну суму фактичних виплат саме за весь 2026 у відкритих офіційних даних виділити складно. Рахункова палата у звіті за І квартал повідомляла, що витрати Мінекономіки на державну грошову допомогу покупцям українських товарів становили 0,7 млрд грн, а ще 2,1 млрд грн у цьому напрямі було виділено із резервного фонду.

У той самий час цей напрям охоплює як кешбек, тому ці суми не можна повністю відносити до виплат за програмою.

Для порівняння, за весь період дії програми до березня 2026 року українцям вже було виплачено понад 6,7 млрд грн кешбеку. Ця цифра включає попередні періоди роботи програми, а не лише 2026 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
Bely
Bely
28 вересня 2026, 14:00
#
Так програма не працює. Виплат немає ще за квітень навіть.
+
0
Vadossssss
Vadossssss
28 вересня 2026, 15:27
#
Торгові точки,які приймають участь в цій програмі,задерли ціни так,що краще проходити повз.
+
0
BatonUA
BatonUA
28 вересня 2026, 15:52
#
Створити програму — розумне рішення.
Зменшити програму — ще одне розумне рішення.
Закрити програму — третє розумне рішення.
Генії
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами