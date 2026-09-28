Нафта дорожчає: Brent перевищив $107, акції США падають

На світових ринках знову зростає напруга: нафта дорожчає, американські акції падають, а інвестори переглядають свої очікування щодо ставки ФРС. Причиною стали нові сумніви щодо швидкого завершення війни з Іраном і побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти. Про це 28 вересня повідомив Bloomberg.

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Нафта дорожчає

Ціна нафти Brent піднялася вище $107 за барель після того, як Тегеран відмовився пом'якшити умови для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Водночас сигнали президента США Дональда Трампа щодо можливих подальших переговорів залишаються суперечливими.

Американські акції падають

На цьому тлі американські акції пішли вниз. Ф'ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,4%.

В Азії серед найбільших втрат зазнали акції виробників мікросхем.

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Інвестори очікують вищих ставок

Державні облігації США також дешевшали, а їхня дохідність зростала. Дохідність дворічних казначейських облігацій піднялася на п'ять базисних пунктів — до 4,91%.

Подорожчання нафти посилило побоювання інвесторів щодо зростання цін. На цьому тлі зросли очікування щодо підвищення ставки Федеральної резервної системи США.

Імовірність такого рішення наступного місяця трейдери оцінюють приблизно у 70% — проти 65% у п'ятницю.

Що відбувається із золотом

Очікування підвищення ставок також вплинули на ціну золота. У вересні його ціна вже знизилася більш ніж на 6%.

Зростання дохідності облігацій зменшує привабливість золота, яке не приносить процентного доходу.

Європейські ринки рухаються інакше

Європейські фондові ринки при цьому рухалися в протилежному напрямку. Індекс Stoxx 600 зріс на 0,4% завдяки зростанню споживчих компаній.

У Великій Британії різко подорожчали акції компаній-забудовників після того, як уряд оголосив програму кредитування для людей, які купують житло вперше.

Акції Taylor Wimpey зросли на 14%, Persimmon — на 15%, а Barratt Redrow — на 14%.

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