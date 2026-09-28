У Дії тимчасово не працюють паспорти, водійські посвідчення та частина сервісів

Державна міграційна служба проводить технічні роботи, тому деякі документи та послуги в Дії тимчасово недоступні. Про це йдеться у повідомленні «Дія».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доступ обмежений

Якщо найближчим часом вам потрібні паспорт, посвідчення водія чи інший документ, радимо взяти з собою його фізичний оригінал. Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у Дії.

«Команда вже працює над завершенням технічних робіт. Щойно послуги знову запрацюють — сповістимо вас. Стежте за оновленням», — йдеться в повідомленні.