Державна міграційна служба проводить технічні роботи, тому деякі документи та послуги в Дії тимчасово недоступні. Про це йдеться у повідомленні «Дія».
28 вересня 2026, 11:28
У Дії тимчасово не працюють паспорти, водійські посвідчення та частина сервісів
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Доступ обмежений
Якщо найближчим часом вам потрібні паспорт, посвідчення водія чи інший документ, радимо взяти з собою його фізичний оригінал. Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у Дії.
«Команда вже працює над завершенням технічних робіт. Щойно послуги знову запрацюють — сповістимо вас. Стежте за оновленням», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
А якщо людина довірившись Федорові немає фізичного «техпаспорту»? Чи не взяла с собою фізичний паспорт для візиту до банку?