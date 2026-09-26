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26 вересня 2026, 13:59

Hyundai презентував Tucson п'ятого покоління (фото)

Компанія Hyundai провела світову прем'єру популярного компактного кросовера Tucson п'ятого покоління у Південній Кореї. Модель отримала великий кутастий кузов, потужніші двигуни та корисні електронні системи допомоги водієві. Про це пише Автоцентр.

Компанія Hyundai провела світову прем'єру популярного компактного кросовера Tucson п'ятого покоління у Південній Кореї.

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Які фішки отримала новинка

Головною фішкою оновленого автомобіля стала функція Memory Reverse Assist. Електроніка здатна запам'ятовувати точний маршрут, яким машина заїжджала на тісне паркувальне місце, і потім автоматично виїжджає назад по тій самій траєкторії без участі водія.

Публічний показ новинки в Європі відбудеться у жовтні на Паризькому автосалоні, а американський дебют запланований на листопад.

Зовнішній вигляд п'ятої генерації кросовера виконаний у брутальному стилі Art of Steel, який раніше продемонстрував концепт Crater. Автомобіль став на 60 мм довшим та на 40 мм ширшим за попередника. Колісну базу збільшили до 2785 мм, що додало вільного простору для ніг пасажирів другого ряду.

Салон повністю переробили: замість колишньої вбудованої панелі тепер встановлено окремий великий планшет мультимедійної системи Pleos та невеликий цифровий щиток приладів.

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Попри цифровізацію, виробник залишив класичні фізичні кнопки на кермі та звичні обертові шайби на центральній консолі для керування клімат-контролем.

Що під капотом

Технічна начинка кросовера для корейського ринку отримала порцію додаткових кінських сил. Базовий 1,6-літровий бензиновий турбомотор у складі «м'якого» гібрида тепер видає 190 к.с.

Замість колишнього 7-ступеневого робота з двома зчепленнями (DCT) цей двигун тепер працює у тандемі з класичним 8-ступеневим «автоматом». Потужність повноцінного самозарядного гібрида на основі того ж 1,6-літрового двигуна зросла до 242 к.с.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
R S
R S
26 вересня 2026, 15:46
#
Ужас, а не дизайн.
Перевелись уже дизайнеры, которые могли сделать обтекаемую, изящную «конфетку»…
Сейчас дизайнеры-недоучки лупят однотипно-убогий, ничем не выдающийся «топорный» дизайн, что уже невозможно отличить «китайца» от «корейца» или «японца»…
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