Bugatti виходить на ринок житла США: бренд представив хмарочос у Маямі

Автомобільний бренд Bugatti представив проєкт 60-поверхового житлового хмарочоса Bugatti Residences Miami на березі річки Маямі. Це буде перший брендований житловий проєкт компанії у США. Про це пише Dezeen .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про хмарочос

Архітектуру комплексу розробляє американська студія Brandon Haw Architecture. Забудовниками виступають Prosper Group та Versluys Group, а оформлення інтер'єрів доручили студії Yabu Pushelberg.

У хмарочосі передбачено 183 квартири та чотири пентхауси. Візуалізації демонструють вежу, композиційно розділену на чотири великі вертикальні блоки, між якими сформовані двосвітні простори.

Автори концепції поєднали архітектурні особливості Маямі з образами суперкарів. У зовнішньому вигляді будівлі також планують використати відсилання до характерного С-подібного мотиву Bugatti, який з'являвся в автомобілях бренду ще у 1930-х роках.

Bugatti Residences Miami планують реалізувати в районі Brickell. Ділянка розташована безпосередньо біля Miami River, у частині міста, де зараз активно зводяться нові житлові та офісні висотні комплекси.

Новий проєкт продовжить тенденцію появи у Маямі житлових хмарочосів, пов'язаних з автомобільними брендами. У місті вже реалізуються або представлені проєкти Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.

Для Bugatti це буде другий заявлений житловий хмарочос. У 2023 році бренд представив плани своєї першої житлової висотки, яку мають побудувати в Дубаї.

За словами керуючої директорки Bugatti International Вібке Шталь, при розробці проєкту компанія орієнтується не лише на архітектуру та інтер'єри, а й на сервіс та організацію експлуатації резиденцій.

У Prosper Group пояснюють вибір Маямі зростанням міста як міжнародного центру преміальної нерухомості. Район Brickell при цьому розглядається забудовником як одна з ключових локацій для висотних житлових проєктів біля води.