В Україні запровадять нові категорії посвідчень водія за стандартами ЄС

Уряд доопрацював законопроєкт, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників: без профосвіти керувати вантажівкою можна буде з 21 року, автобусом — з 24. Про це пише biz.ligazakon.net.

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Що відомо

Законопроєкт імплементує нову Директиву ЄС 2025/2205 про посвідчення водія.

З'являються нові категорії: AM для мопедів (з 15 років) та A2 для мотоциклів до 35 кВт (з 18 років). Потужний мотоцикл категорії A буде доступний лише з 20 років за двох років стажу на A2 або з 24 років без нього.

Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише в супроводі досвідченого водія. Натомість для категорій C і CE базовий вік зростає до 21 року, для D і DE — до 24 років.

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Перше посвідчення діятиме два роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії. Отримання посвідчення іноземної держави зробить українське недійсним.

Нагадаємо

Наразі діє такий поділ на категорії: