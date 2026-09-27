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27 вересня 2026, 12:11

Співзасновник Spotify відкрив у Нью-Йорку ШІ-клініку: чек-ап за годину коштує $499

Шведська медична технологічна компанія Neko Health, яку заснували співзасновник Spotify Даніель Ек та підприємець Ялмар Нільсонне, відкрила першу клініку у США. За $499 пацієнтам пропонують комплексне обстеження шкіри, серцево-судинної системи, крові та обміну речовин, яке триває близько години.

Шведська медична технологічна компанія Neko Health, яку заснували співзасновник Spotify Даніель Ек та підприємець Ялмар Нільсонне, відкрила першу клініку у США.

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Клініка почала роботу 24 вересня у нью-йоркському районі Сохо за адресою 300 Lafayette Street. Ще до відкриття до списку очікування приєдналися понад 25 тисяч жителів Нью-Йорка.

Як проходить обстеження

Сам чек-ап займає приблизно 30 хвилин. Ще пів години відводиться на консультацію з лікарем, який пояснює результати та допомагає сформувати подальший план дій.

Під час обстеження система:

  • робить понад 6 тисяч зображень шкіри за допомогою звичайних і тепловізійних камер;
  • створює карту родимок та позначає ділянки, які потребують додаткової перевірки дерматологом;
  • оцінює роботу серця, стан артерій і кровообігу;
  • аналізує склад тіла, зокрема рівень вісцерального жиру;
  • вимірює силу хвату, очний тиск та інші фізіологічні показники;
  • перевіряє понад 50 показників крові, пов’язаних із роботою серця, метаболізмом, імунною системою та запальними процесами.

Зразки крові обробляють у лабораторії безпосередньо в клініці, тому результати доступні під час того самого візиту.

Без рентгену та комп’ютерної томографії

Neko Health не використовує рентгенівське випромінювання або комп’ютерну томографію. Замість цього власні пристрої компанії поєднують оптичні датчики, тепловізійні й високошвидкісні камери, лазерну віброметрію та алгоритми аналізу даних.

Система також створює тривимірну модель контурів тіла, яка допомагає оцінити його об'єм і склад. Усі отримані дані перевіряє та пояснює лікар.

Після обстеження результати зберігаються у мобільному застосунку Neko Health. Там користувачі можуть відстежувати зміни між наступними візитами, а також додавати інформацію з фітнес-браслетів і смарткілець через Apple Health або Health Connect.

Понад 100 тисяч клієнтів

Перша клініка Neko Health відкрилася у Стокгольмі у 2023 році. Згодом компанія вийшла на ринок Великої Британії. За даними Neko Health, у Швеції та Великій Британії її обстеження вже пройшли понад 100 тисяч людей.

Компанія планує відкрити додаткові клініки в Нью-Йорку та Маямі, а пізніше — у Вашингтоні й Сан-Франциско. Водночас у Neko наголошують, що сервіс орієнтований передусім на профілактику та раннє виявлення ризиків. Якщо під час чек-апу лікарі знаходять потенційну проблему, пацієнта направляють на додаткову діагностику або до профільного спеціаліста.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 вересня 2026, 12:56
#
Из прошедших обследование — до 100 лет доживут единицы.
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